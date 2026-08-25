Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazine taşınmazlarının mevzuata aykırı şekilde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 80 taşınmazın incelemeye alındığını açıkladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyar lira olarak değerlendirilen taşınmazlara ilişkin operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün kişisel menfaat amacıyla kullanılmasına karşı kararlı olduklarını belirterek Antalya'da yürütülen kapsamlı bir soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kemer ilçesinde yürütülen soruşturmada, Hazine'ye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamu zararına ve haksız ekonomik menfaate neden olunduğu yönündeki iddialar mercek altına alındı.

80 TAŞINMAZ İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınırken, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Operasyon kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMU MALINI KİŞİSEL MENFAAT ALANINA ÇEVİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ



Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla: https://t.co/iVuy6qMoAw — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 25, 2026

'DEVLETİN MALI MİLLETİMİZİN ORTAK HAKKIDIR'

Bakan Gürlek, kamu kaynaklarının korunmasının ve milletin hakkının gözetilmesinin temel önceliklerden olduğunu vurgularken, kamu görevini kişisel menfaat amacıyla kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya bu sürece aracılık eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Bakan Gürlek, 'Kamu malını kişisel menfaat alanına çevirenlere geçit vermeyeceğiz' mesajını verdi.

Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması ve elde edildiği değerlendirilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü sürdürülüyor.