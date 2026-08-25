İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun çeşitli ülkelerden yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında 60 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımına göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 kişi; Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İade edilenler arasında kırmızı bültenle aranan 16 kişinin yanı sıra ulusal seviyede aranan 44 kişi bulunuyor.

EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN'DAN

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen aranan şahısların 43'ünün Gürcistan'dan, 5'inin Yunanistan'dan, 2'şer kişinin ise Almanya ve Birleşik Krallık'tan olduğu belirtildi. Diğer şahıslar Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan getirildi.

Operasyon ve iade süreçlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışma yürüttüğü bildirildi.

'HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK'

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sayesinde aranan şahısların tespit edilerek yakalandığı ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi. Bakan Çiftçi, paylaşımında 'Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek' mesajını verdi. Bakan Çiftçi, suçluların kaçış güzergâhlarının kapatılmasına ve kırmızı bültenle veya ulusal seviyede aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Çiftçi ayrıca operasyonlarda görev alan polisleri ve ilgili başkanlık ile daire başkanlıklarını tebrik ederek, iade süreçlerine katkı sağlayan Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür etti.