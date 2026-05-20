Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Sudan Başbakanı Kamil İdris ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha ileri taşınacağını açıkladı. Yılmaz, Sudan'ın birliği ve istikrarına güçlü destek verildiğini de vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmelerde baş başa ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi.

Ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye ile Sudan arasındaki köklü tarihi ve kardeşlik bağlarının siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapan Yılmaz, bu konularda Türkiye'nin güçlü desteğinin sürdüğünü belirterek, bölgesel istikrar ve Afrika'nın güvenliği açısından Sudan'daki gelişmelerin kritik önemde olduğunu söyledi. Bölgede çatışmaların sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomasi ve diyalog çağrılarını desteklediklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrıca, yarın Ankara'da düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ticaret hacminin artırılması ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olacağını belirtti. Yılmaz, nazik ziyareti için Sudan Başbakanı Kamil İdris'e teşekkür ederek, Sudan halkına iyi dileklerini iletti.