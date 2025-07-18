Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve bağlı birimlerinde inşa edilen 6 yeni caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan; İstanbul, Balıkesir, Yalova ve İzmir’deki camiler, Selçuklu mimarisiyle tasarlanan ve toplamda 3 bin 815 kişili kapasiteye sahip camilerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ’nün Levent yerleşkesinde düzenlenen toplu açılış töreninde, üniversiteye bağlı farklı illerde tamamlanan 6 caminin ibadete açıldığını duyurdu.

Törende yaptığı konuşmada, 2023’te kara, deniz ve hava harp okullarında 3 caminin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, yeni camilerin detaylarını paylaştı:

İstanbul: MSÜ Rektörlük Camisi (864 kişi kapasiteli) ve Maltepe Yerleşkesi’nde bir cami. Balıkesir: Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi (1.183 kişi kapasiteli). Yalova: Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi (725 kişi kapasiteli). İzmir: Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi (1.043 kişi kapasiteli) ve Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birlik Komutanlığı Camisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Camilerimiz, Selçuklu mimarisinin zarafetiyle inşa edildi. Okunacak ezanlar, dualar ve ibadetler ülkemiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür eden Erdoğan, “Rabb’im bizi mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın,” temennisinde bulundu.

Erdoğan daha sonra, Yalova, Balıkesir ve İzmir’deki camilerin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştirdi.

Her ilin valisinden camilerin çevresini göstermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin illere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını diledi.

Açılışlar, dualar ve kurdele kesimleriyle tamamlanırken, İstanbul’daki MSÜ Rektörlük Camisi’nin kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’un duasıyla kesti ve makasların anı olarak katılımcılarda kalmasını istedi.