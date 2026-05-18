19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ağrı'da atletizm ve tekerlekli kayaklı koşu müsabakaları düzenlendi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı spor müsabakalarıyla yaşatıldı.

Ağrı'da düzenlenen atletizm ve tekerlekli kayaklı koşu müsabakalarında genç sporcular, bayram coşkusunu sahaya ve parkura taşıyarak azim dolu mücadeleleriyle dikkat çekti.

GENÇLER SPORLA BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI

Müsabakalarda farklı branşlarda yarışan gençler, hem 19 Mayıs'ın anlamına uygun bir heyecan yaşadı hem de sportif yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Ağrı sokaklarında gerçekleştirilen organizasyonda geleceğin şampiyonu olarak görülen sporcuların ortaya koyduğu performans takdir toplarken, dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak tarafından verildi.

Etkinliklerin, gençlerin spora yönlendirilmesi ve 19 Mayıs ruhunun sportif faaliyetlerle güçlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışlara katılan tüm gençleri tebrik ederek sporun birlik, azim ve bayram coşkusunu bir araya getiren güçlü bir alan olduğunu vurguladı.