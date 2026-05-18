ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle İstanbul'da bir araya geldiği buluşmada, kulübün elde ettiği başarıların milletin belleğinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm camiaya selamlarımı iletiyorum' ifadelerini kullandı.