MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 55 sporcuyla yapıldı. Yarışlarda Ali Ersin Yücesan, Aras Pınar ve Can Özler kategorilerinde birinci olurken, Senior kategorisi sonuçları temyiz sürecini bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı NİMOSK Karting Yarışı 4 kategoride 55 sporcunun katlımı ile TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü, sabah saatlerindeki yağışın etkisi ile sürücüleri zorlarken, final yarışları güneşli bir havada koşuldu.

Yarışlarda micro kategorisinde Ali Ersin Yücesan birinci, Yiğit Nedim Çelik ikinci, Kerem Çelikyay üçüncü oldu.

Mini kategorisinde Aras Pınar birinciliği, Asil Yusuf Özbahadır ikinciliği, Ömer Mesudiyeli ise üçüncülüğü elde etti. Junior kategorisinde Can Özler birinci, Süleyman Cem Karakömür ikinci, Rüzgar Tırınk üçüncü sırada yer aldı.

Junior ve senior takımlar birincisi Turkrent DNR takımı olurken, mini takımlar birincisi Dynamic Racing Team oldu.

Kadın sporcular kategorilerinde ise micro kadınlarda Nilhan Yeşiltay, mini kadınlarda Ela Yeşiltay, junior kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay ve senior kadınlarda Zeynep Çukurova birinci oldu.

Senior kategorisinde ise yapılan itiraz nedeniyle sonuçlar temyiz sürecinin ardından kesinleşecek.