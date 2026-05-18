KOCAELİ (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Olimpik Okçuluk İl Şampiyonası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Meram Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

7 KULÜBÜN SPORCULARI KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Toplam 7 kulübün katıldığı organizasyonda sporcular, hem bireysel başarı hem de kulüpleri adına derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcuların performansları izleyenlerden büyük alkış aldı.Şampiyonaya ev sahipliği yapan Meram Belediyesi, modern tesis imkanları ve organizasyon başarısıyla spor camiasından takdir topladı. Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen karşılaşmalar, sporcular kadar aileler ve sporseverler tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi. Şampiyonayı takip edenler arasında Meram Belediye Başkan Yardımcısı ve Meram Belediyespor Kulüp Yöneticisi Ahmet Şenyiğit de vardı.

Meram Belediyesporlu sporcular ise organizasyonda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Klasik Yay 11-12 Yaş Kızlar kategorisinde mücadele eden Erva Mina Şahin il ikincisi olurken, Klasik Yay Büyük Erkekler kategorisinde Emir Uğuröz üçüncülük elde etti. Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Naim Kaan Altuntaş ise gösterdiği başarılı performansla ikinci sırada yer aldı.

Hem genç sporcuların gelişimine katkı sağlayan hem de 19 Mayıs ruhunu sporla yaşatan şampiyona, centilmence mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edilirken, katılımcılar böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.