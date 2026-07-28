Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şûrası'nın açılışında yaptığı konuşmada, dezenformasyon ve manipülasyonun günümüzün en büyük iletişim sorunlarından biri olduğunu belirterek, özellikle Kovid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremleri sürecinde Türkiye'nin yoğun iletişim saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şûrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Şûranın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital çağda dezenformasyon ve manipülasyonun giderek arttığını belirterek, 'Dezenformasyon ve manipülasyonun mebzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı, bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor.' dedi.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı Kovid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında hem içeriden hem de dışarıdan yoğun iletişim saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Erdoğan, 'Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından beşinci kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi.' değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin hükümeti yıpratmak amacıyla devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunarak, sosyal medya fenomenlerinden sanatçılara, gazetecilerden siyasetçilere kadar farklı kesimlerin bu süreçte yürütülen algı çalışmalarına dâhil olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci İletişim Şûrası'nda konuştu:



'Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek, devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.



Yine bu süreçte; sosyal medya fenomeni,: pic.twitter.com/zrTs0sf8Wv — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 28, 2026

6 Şubat depremleri sırasında devletin bir yandan afetzedelere yardım ulaştırırken diğer yandan dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ortaya çıkan bilgi ve belgelerin deprem sürecinde yürütülen algı operasyonlarını gözler önüne serdiğini söyledi.

Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi; ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir millî güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş; biz dâhil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür' diyerek, iletişim alanında doğru bilgiye dayalı, güvenilir ve milli bir yaklaşımın önemine dikkat çekti ve dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.