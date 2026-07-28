Bursa İnegöl Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde 'Yalın Belediyecilik' projesiyle Kamu-Süreç İyileştirme kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, Ankara'da düzenlenen törende ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.

BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nin 11'incisi bugün gerçekleştirildi. Sanayi ve hizmet sektörlerinde verimliliği artıran başarılı projelerin belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen program kapsamında İnegöl Belediyesi'nin yalın başarısı da Türkiye sahnesine çıktı. İnegöl Belediyesi, geliştirdiği 'Yalın Belediyecilik' projesiyle Kamu-Süreç İyileştirme kategorisinde 2. olarak ulusal çapta büyük bir başarıya imza attı.

BAŞKAN TABAN ÖDÜLÜ BAKAN KACIR'DAN ALDI

11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni, bugün Ankara'da KOSGEB Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren kurumlara ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır takdim etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da programa katılarak ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

451 PROJE YARIŞTI

Türkiye genelinden kamu kurumları ve özel sektör firmalarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya toplam 451 proje başvurusu yapıldı. Jüri tarafından gerçekleştirilen titiz değerlendirmeler sonucunda 10 farklı kategoride toplam 28 proje ödül almaya hak kazandı. İnegöl Belediyesi'nin de ödül almaya hak kazandığı Kamu-Süreç İyileştirme Kategorisi'nde 1'inciliği 'Stratejik Hedeflere Dayalı Kurumsal Performans ve Verimlilik Yönetim Sistemi' projesiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi elde ederken, üçüncü ise 'Başkent Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Limanı (Intermodal Terminal)' projesiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi oldu.

KAMUDA VERİMLİLİK VE KALİTE TESCİLLENDİ

İnegöl Belediyesi, hizmet kalitesini yükseltmek, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yalın Belediyecilik' modeliyle öne çıktı. Elde edilen bu derece ile İnegöl Belediyesi, verimlilik odaklı çağdaş yönetim anlayışını ulusal ölçekte bir kez daha tescillemiş oldu.

BAŞKAN ALPER TABAN: 'BU BAŞARI ORTAK EMEĞİN ÜRÜNÜDÜR'

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yalın Belediyecilik Projesi'nin hedeflerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Yalın Belediyecilik projemizle ödülümüzü aldık. Projemizde hedefimiz; kamu kaynaklarımızı etkin kullanmak, çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha kaliteli, hızlı, sürdürülebilir hizmet sunmaktı. Böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmekten kurumumuz ve şehrimiz adına büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim.'