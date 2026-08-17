Ağrı'da Doğubayazıt Belediyesi, Uluyol Mahallesi'nin önemli güzergâhlarından Ağrı Caddesi'nde yürüttüğü asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Baştan sona yenilenen cadde, araç ve yaya ulaşımı açısından daha konforlu ve modern bir görünüme kavuştu.

AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Uluyol Mahallesi Ağrı Caddesi'ni yeniledi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda zemin iyileştirmesi ve sıcak asfalt seriminin yanı sıra yaya kaldırımları da yenilendi. İlçenin işlek güzergâhlarından biri olan caddede tamamlanan düzenlemelerle hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım alanı oluşturuldu.

ALKAN VE AŞAN: 'HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Doğubayazıt Belediye Eş Başkanları Kenan Alkan ve Aygül Aşan, belediyenin imkânlarını vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla seferber ettiklerini belirtti. Alkan ve Aşan ortak açıklamalarında, 'Uluyol Mahallemizdeki Ağrı Caddesi, ilçemizin ana arterlerinden biri olmasına rağmen yıpranmış altyapısı ve kaldırımlarıyla kentimize yakışmıyordu. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sürdürdüğümüz modern kent vizyonumuz doğrultusunda bu caddeyi sil baştan yeniledik. Sadece asfalt serimi yapmakla kalmadık, vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin rahatça yürüyebileceği geniş ve modern kaldırımlarla caddemizi baştan aşağı estetik bir görünüme kavuşturduk' ifadelerini kullandı.

Eş Başkanlar, çalışmaların yalnızca Ağrı Caddesi ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, 'Halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Doğubayazıt'ın her mahallesine, her sokağına eşit ve kaliteli hizmet götürme kararlılığındayız. Bu çalışma, daha yaşanabilir, modern ve altyapısı güçlü bir Doğubayazıt hedefimizin somut bir adımıdır. Yapım sürecindeki anlayışları ve destekleri için tüm Uluyol Mahallesi sakinlerimize ve esnafımıza teşekkür ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Yeni görünümüyle kullanıma açılan Ağrı Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Doğubayazıt Belediyesi ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de altyapı, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.