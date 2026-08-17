Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca'da hayata geçirilen kavşak düzenlemesiyle bölgede trafik daha akıcı ve düzenli hale geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kavşak düzenlemelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi'nin kesişiminde geçtiğimiz aylarda tamamlanan kavşak düzenlemesi, bölgedeki trafik hareketliliğine olumlu katkı sağladı. Kavşakta gerçekleştirilen düzenleme ile araç hareketleri daha kontrollü hale gelirken, özellikle yoğun saatlerde trafik akışının rahatlaması ve bekleme sürelerinin azalması sağlandı. Böylelikle sürücülerin kavşakta geçirdiği zaman kısalırken, ulaşım daha akıcı ve konforlu bir yapıya kavuştu.

ERKEN DÖNÜŞ CEPLERİ BEKLEMEYİ AZALTTI

Kavşak düzenlemesi kapsamında Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulan erken dönüş cepleri, araçların kavşak içerisinde daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Battalgazi Caddesi'nden gelen araçların ise oluşturulan dönel ada etrafından kontrollü şekilde dolaşıma katılmasıyla trafik akışı daha düzenli hale getirildi. Yeni düzen sayesinde araçların birbirlerinin geçişini daha az engellemesi ve kavşakta oluşabilecek beklemelerin azaltılması sağlandı. Böylelikle sürücüler için daha akıcı bir güzergâh oluşturulurken, bölgedeki ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

2 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Kavşak düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım standardı da yükseltildi. Proje kapsamında terasman kazı çalışmalarının ardından yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca bin 500 metrekarelik alanda yaya kaldırımı imalatı yapılarak yayaların da bölgede daha güvenli ve konforlu hareket etmesine imkân sağlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak alanındaki mevcut altyapı unsurları da yeni düzenlemeye uygun hale getirildi. Bu doğrultuda 2 adet trafo köşkünün deplasesi gerçekleştirildi. Enerji hatları da kavşaktaki yeni ulaşım düzenine uygun şekilde yeniden konumlandırıldı.