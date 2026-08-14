ÖSYM, 2 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen 2026-ALES/2'ye ait cevap kâğıtları, aday cevapları ve doğru cevapları erişime açtı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün boyunca görüntüleyebilecek.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarını erişime açtı.

14 Ağustos saat 10.15 itibarıyla erişime sunulan bilgiler, adayların cevap kâğıtları ile işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru yanıtlarını içeriyor.

10 GÜN BOYUNCA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçebilecek.

Bu ekrandan adaylar; Sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü, kendi işaretlemelerini, optik okuyucular tarafından okunan cevaplarını, soruların doğru cevaplarını, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını, ham puanlarını görüntüleyebilecek.

Adaylar ayrıca soru numaralarını seçerek soru kökünü, cevap seçeneklerini, doğru cevabı ve kendi verdikleri yanıtı ayrı bir pencerede inceleyebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sorular, adayın sınav sırasında kullandığı kitapçığın soru ve seçenek dizilimine göre görüntülenecek.

Cevap kâğıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişimde kalacak.