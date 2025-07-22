Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla kavşaklarda sürdürdüğü düzenleme çalışmalarına Çöşnük Kavşağı’nda devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Ulaşım Dairesi ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda 22 Temmuz Pazar gecesi başlanan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çöşnük Kavşağı’nın Güney ve Kuzey Kuşak Yollarının birleşim noktası olması ve özellikle hafta sonları düğün salonlarının yoğunluğu nedeniyle transit geçişlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

BEKLEME SÜRESİ DÜŞÜRÜLECEK VE YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK

Çöşnük Kavşağı’nda yapılan çalışmaları hafta sonuna kadar bitireceklerini belirten Başkan Er: “ Geçtiğimiz hafta Hekimhan – Sivas (İpaş) Kavşağı’nda yaptığımız düzenleme sonucunda, araç başı bekleme süresi 103 saniyeden 33 saniyeye düştü. Aynı şekilde Çöşnük Kavşağı’nda da yaptığımız simülasyonlara göre 84 saniye olan ortalama bekleme süresini 48 saniyeye düşüreceğiz. Yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyor. Çöşnük Kavşağı’nın düzenlenmesinde birçok birimimiz senkronize bir şekilde çalışıyor. Çalışmalarımızı hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte sadece bekleme sürelerini düşürmüyor yakıt tasarrufu da sağlamış olacağız. Çalışmalar tamamlandığında 207 bin litre yıl içinde yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. Yapılan çalışmalarda emeği geçen her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile birlikte araç bekleme süresinde yüzde 42 oranında iyileşme sağlanmış olacak. Ayrıca, kavşakta 505 metreye kadar çıkan maksimum araç kuyruk uzunluğu 205 metreye, ortalama araç kuyruklanma 116 metreden 21 metreye düşürülecek.