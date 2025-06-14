Samsun Büyükşehir Belediyesi çevre dostu projeleri ve sürdürülebilir atık yönetimi ile örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafı ve geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi amacıyla hayata geçirilen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri her gün ortalama 840 ton atığın bertaraf edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda tesiste atık ısıdan faydalanılarak üretilen çiçekler şehri süslüyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun'un yeşil geleceğine yönelik projeler hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri her gün ortalama 840 ton atığın bertaraf edilmesini sağlıyor. Gelen atıkların, tesisin içindeki geri dönüşüm tesislerinde işlenmesi sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin 900 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüşüm süreçleri sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik değere dönüştürülmesini de sağlıyor.

Çiçek üretimi ile şehre estetik katkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı kentler birliğinden ödüllü olan "Atıklarımız Çiçek Oluyor" projesi ile farklı bir çevre duyarlılığı örneği de sergiliyor. Bu projeyle, düzenli depolama tesisinde oluşan atık ısıdan faydalanılarak bir sera oluşturuluyor ve bu serada yılda 2 milyon adet çiçek üretiliyor. Üretilen bu çiçekler, şehrin peyzaj çalışmalarında ve çevre düzenlemelerinde kullanılarak Samsun’un estetik yapısına katkıda bulunuyor.

Atıktan elektrik üretimi

Düzenli depolama tesisinde depolanan atıkların oluşturduğu metan gazı, çevreye zarar vermemesi adına yakılarak enerjiye dönüştürülüyor. Bu işlemin sonucunda, yılda ortalama 49.000.000 kWh elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar yaklaşık 25 bin hanenin elektrik tüketimine denk geliyor. Katı atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen elektrik enerjisi sayesinde, yılda 21 bin 600 ton CO2 salımının engellenmesi sağlanıyor. Ayrıca aynı süreçle yılda yaklaşık 66 bin adet ağacın kesilmesi de önleniyor.

Çevre dostu belediyecilik

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuz her alanda örnek şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizler için oldukça büyük ve önemli bir paya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimiz de bu vizyonun somut bir yansıması. Burada katı atıklar en güvenli şekilde yönetilerek doğamıza zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor.” dedi.