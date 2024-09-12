Bursa'nın kültürel mirası ve zanaat geleneklerinin en önemli simgelerinden biri olan Bursa havlusu hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Bursa'nın geleneksel dokuma sanatıyla üretilen bu özel havlu, coğrafi işaret tescili alarak uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa havlusunun kökleri Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Kaliteli pamuk iplikleriyle dokunan havlular, dokuma tekniklerindeki ustalık ve özgün desenleriyle uzun yıllardır dikkat çekiyor. Coğrafi işaret tescili, havlunun üretim sürecinin ve kalitesinin korunmasını sağlarken, bu değerli ürünü taklitlerden de koruyor.

Bursa’ya gelen turistler, özellikle Kapalı Çarşı, Koza Han ve çeşitli alışveriş merkezlerinde Bursa havlusuna büyük ilgi gösteriyor. Yerli turistler, bu geleneksel ürünü özellikle hediye olarak tercih ederken, yabancı turistler de havlunun doğal malzemeleri ve el işçiliğine hayran kalıyor.

Binbir model çeşidine sahip Bursa havlusu her bütçeye uygun ve şehrin birçok yerinde satışa sunuluyor.