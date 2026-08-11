Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu, 2026 yılı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 25,8 arttı. Buna karşın toplam ciro aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,3 ile hizmet sektöründe gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.

Toplam cironun alt sektörlerine bakıldığında, yıllık bazda en yüksek artış hizmet sektöründe görüldü.

HİZMET SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Haziran ayında yıllık ciro artışı; hizmet sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 29,9, sanayi sektöründe yüzde 26,7, ticaret sektöründe yüzde 23,5 oldu.

Böylece dört ana sektörün tamamında yıllık bazda çift haneli ciro artışı kaydedildi.

Yıllık bazdaki artışa karşın toplam ciroda aylık bazda düşüş yaşandı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Aylık değişimde sanayi sektöründeki düşüş öne çıktı. Haziran ayında; sanayi ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,7 geriledi, ticaret ciro endeksi yüzde 0,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,8 yükseldi.