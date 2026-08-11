Kayseri Ticaret Odası (KTO) Erva Spor Kulübü'nün 3. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 'Birlik ve Başarı Buluşması', geniş bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO ERVA Spor Kulübü Başkanı Erol Sırıklı, il protokolü, kulüp yöneticileri, mahalle muhtarları, antrenörler, sporcular ve ailelerinin katıldığı programda; gençliğe yapılan yatırımlar, projenin toplumsal dönüştürücü gücü ve KTO'nun yeni vizyon projesi TEKMER detaylarıyla paylaşıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: ' ERVA Spor Kulübümüzle Gençliğimize Değer Katmaya Devam Edeceğiz'

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO'nun sorumluluk alanının sadece ticaret ve sanayiden ibaret olmadığını vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Kayseri Ticaret Odası olarak bizler; sadece şehrimizin ekonomisini, ticaretini ve sanayisini büyütmekle mükellef değiliz. Bu şehrin sosyal hayatına, kültürüne ve en önemlisi geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmayı en temel sorumluluğumuz kabul ediyoruz. İşte tam da bu anlayışla, Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan ERVA projesine gönülden destek vererek kurduğumuz Kayseri Ticaret Odası ERVA Spor Kulübü, bugün 3. yaşını doldurmanın gururunu yaşıyor. Biz şuna yürekten inanıyoruz: 'Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır.' Spor; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyan, birlik ve beraberlik şuurunu pekiştiren, azim ve mücadele ruhunu aşılayan en güçlü araçtır. 3 yıldır kulübümüz çatısı altında ter döken, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etme gayretinde olan evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı, bizlerin en büyük kazancıdır.'

ERVA'nın Sınırları Aşan Duygu Dolu Hikâyesi: Suriye'li Şeyma'nın Mesajı

Başkan Gülsoy, projenin insani boyutunu vurgulamak adına ERVA'nın sınırları aşan başarı hikâyesini konuklarla paylaştı:

'Sayın Valim, ERVA Spor Okullarının ünü artık sınırlarımızı dahi aştı. Hatırlayacağınız üzere hepimizi derinden duygulandıran bir hikâyemiz vardı: Kayseri'de doğup büyüyen ve 14 yıl boyunca şehrimizde yaşayan Suriyeli Şeyma kızımız... Kayseri Ticaret Odası ERVA Spor Okulumuzda eğitim gördükten sonra ailesiyle birlikte Şam'a dönen evladımız, bizlere gönderdiği son derece anlamlı videoyla hepimizin göğsünü kabarttı ve duygulandırdı. İşte böyle anlamlı ve vizyoner bir projeyi hayata geçiren, bizlerin de hayır duası almasına vesile olan Sayın Valimize yürekten teşekkür ediyorum. Kendileri bize her zaman 'En büyük yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır' diyerek çocuklarımıza dokunmanın ve vatansever gençler yetiştirmenin önemini vurguladı. Sayın Valimizden Allah razı olsun.'

KTO'dan Gençliğe İkinci Müjde: TEKMER Projesi

Konuşmasında KTO'nun teknoloji ve girişimcilik alanındaki dev adımına da değinen Gülsoy, Kayseri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi (TEKMER) görselleri eşliğinde şunları aktardı:

'Gençlerimizi, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediğimiz TEKMER projemizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kayseri Teknoloji Merkezimiz ile fikir aşamasından prototiplemeye, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar girişimcinin tüm yolculuğunu destekleyen bütüncül bir ekosistem kuruyoruz. Bu merkezde; robotikten yazılıma, yapay zekâdan elektronik ve makine tasarımına kadar farklı disiplinler bir arada çalışacak, girişimci ile yatırımcı aynı zeminde buluşacak. İnovatif fikirlerini üretime, ihracata ve istihdama dönüştürmeyi, akademik aklı ticaretin pratik zekasıyla buluşturarak şehirdeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çok yakında bu önemli projemizin temel atma töreninde yine bir araya geleceğiz.'

Başkan Gülsoy konuşmasını; kulüp binasını tahsis eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Kulüp Başkanı Erol Sırıklı'ya, mahalle muhtarına, ailelere ve sporculara teşekkür ederek noktaladı.

Vali Gökmen Çiçek: 'KTO ERVA Bir Projeden Öte, Gerçek Bir Aile Oldu'

ERVA projesinin mimarı Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, projenin ilk gününden bugüne kat ettiği mesafeyi duygusal ve samimi bir üslupla anlattı:

'KTO ERVA, projemizin 5'inci okulu olarak açılmıştı; bugün ise 73'üncü okula ulaştık. Daha o gün sadece 4 okul varken Ömer Başkanıma gittim. 'Başkanım, Kayseri Ticaret Odası bir marka, Kayseri'nin çok önemli bir değeri. Sizler ticaretle, ekonomiyle, esnafla ilgileniyorsunuz ancak bu milletin çocukları başka bir hikâye... Bir ERVA Spor Okulu açmanız bu çocukları çok büyütecektir, yanımızda olur musun?' dedim.

Ömer Başkan bana hiç tereddüt etmeden, 'Her şey para mı Sayın Valim? Bu çocuklar için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız, senin yanındayız' dedi. O gün bana sadece usulden destek verip bir kenarda da durabilirdi, kalbim kırılırdı, yorulurdum. Ama öyle yapmadı. Sözünün arkasında dimdik durdu.'

'Bir Aile İnşa Edildi, Tehlike Ne Kadar Çoksa Olanakları O Kadar Artıracağız'

Vali Çiçek, KTO ERVA'nın yönetim yaklaşımını ve projenin ulaştığı devasa büyüklüğü şu sözlerle özetledi:

'Ömer Başkan işi öylesine yapmadı. Yol arkadaşı, güvendiği Sayın Erol Sırıklı'yı Kulüp Başkanı yaptı, yanına Mehmet Tercan'ı koydu. Erol Sırıklı burada çocuklarımıza bir amca, bir dede oldu ve onları hiç yalnız bırakmadı. KTO ERVA'da inanılmaz bir birlik ve bütünlük var. Muhtarı, okul aile birliği başkanı, antrenörü, kulüp başkanı ve sporcularıyla tam bir aile olmuşlar. İşte hayal ettiğimiz şey tam olarak buydu. 3 yıl önce sıfırdan başladığımız bu hayalde bugün 73 okula ulaştık. Şu konuştuğumuz dakika itibariyle sporcu sayımız 17 bin 920'ye ulaştı. Modelimiz artık 8 ilde birden uygulanıyor. İlin Valisi olarak söylüyorum: Tehlike tahminimizden daha çok! O yüzden biz de tehlike ne kadar çoksa, imkânlarımızı ve olanaklarımızı o kadar artırmak zorundayız.Her şey bitiyor; binalar, fabrikalar geride kalıyor. Önemli olan geride milletine âşık, Peygamber Efendimizin ismini duyduğunda kalbi titreyen, bayrağını gördüğünde heyecanlanan gençler bırakabilmektir. İnanıyorum ki 10 yıl sonra bu tarihi konuşacağız; Olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonalarında ve üniversitelerde bu çocuklarımızı başarılarıyla göreceğiz.'

Kulüp Başkanı Erol Sırıklı: 'Atılan Tohumlar Fidan Oldu, Meyvelerini Topluyoruz'

KTO ERVA Spor Kulübü Başkanı Sayın Erol Sırıklı, 3 yıllık operasyonel başarıları ve kulübün mevcut durumunu özetleyen konuşmasında şunları kaydetti:

'Üç yıl önce atılan o tohumlar bugün fidan oldu, meyvelerini almaya başladık. Gençlerimizi sporla, eğitimle ve milli, manevi değerlerle buluşturmayı hedeflediğimiz KTO ERVA Spor Kulübümüzde şu an itibariyle 3 branşta, 3 antrenörümüzle ve 165 lisanslı sporcumuzla aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda; yüzlerce gencimizin hayatına dokunmanın, onlara güvenli, disiplinli ve gelişim odaklı bir aile ortamı sunmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün izlediğimiz videoda da gördüğümüz üzere, spordan öte büyüyen büyük bir aile ve sevgi bağı inşa ettik. Bizlere güvenen, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Valimiz ve KTO Başkanımız Ömer Gülsoy olmak üzere tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.'

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, KTO ERVA Spor Kulübü'nün başarısında büyük emeği bulunan antrenörlere, mahalle muhtarına ve okul-aile birliği başkanına teşekkür plaketleri takdim edildi.

Ardından, katıldıkları şampiyonalarda ve turnuvalarda dereceye girerek Kayseri'yi gururlandıran başarılı sporculara altın ve hediye çantaları hediye edildi. Program, tüm protokol, kulüp yönetimi, sporcular ve ailelerinin yer aldığı coşkulu toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.