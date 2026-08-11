Türkiye'nin 19 serbest bölgesinden 2026'nın ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında ise aylık ihracat yüzde 11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Serbest bölgeler arasında en yüksek ihracat performanslarından biri Bursa'dan geldi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin serbest bölgelerin ihracat performansını açıkladı.

Buna göre 19 serbest bölgenin toplam ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolara çıktı. Böylece serbest bölgeler, 7 aylık dönemde tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Temmuz ayında da rekor kırıldı. Serbest bölgelerden yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolar oldu. Böylece aylık ihracat 1 milyar doların üzerindeki seyrini sürdürdü.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 160,9

Serbest bölgelerin ocak-temmuz döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 160,9 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 152,5 oldu. Aynı dönemde serbest bölgelerde toplam satışlar içerisinde ihracatın payı yüzde 76,8'e yükselerek ocak-temmuz dönemleri açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Serbest bölgelerin ihracat portföyündeki teknolojik ürünlerin payı da arttı. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracatın yüzde 50,4'ünü orta-ileri teknoloji, yüzde 7'sini ise yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu.

Böylece orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaştı.

BURSA SERBEST BÖLGESİ'NDEN YÜZDE 32,7'LİK ARTIŞ

Serbest bölgeler arasında en yüksek ihracat performanslarından biri Bursa'dan geldi. Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatı yüzde 32,7 artarak 1 milyar 205 milyon dolara yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi ise ihracatını yüzde 7,2 artırarak 1 milyar 963 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,5'ini tek başına gerçekleştirdi.

Antalya Serbest Bölgesi'nin ihracatı ocak-temmuz döneminde yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin ihracatı ise yüzde 32,3 artışla 341 milyon dolara yükseldi.

87 BİN 655 KİŞİYE İSTİHDAM

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılının ilk 7 ayı sonunda 19 serbest bölgede 474'ü yabancı olmak üzere toplam 1.934 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar doğrudan 87 bin 655 kişiye istihdam sağlıyor.

Serbest bölgelerde tahsis edilen 2 bin 795 faaliyet ruhsatının 2 bin 97'si yerli, 698'i yabancı kullanıcılara verildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı ise yüzde 44,6'ya yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.