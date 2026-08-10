TÜİK, 2026 Haziran ayı inşaat maliyet endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,45, yıllık yüzde 28,66 arttığını açıkladı. Bina inşaatı maliyetleri yıllık yüzde 28,54 artarken, bina dışı yapılar yıllık yüzde 29,06 yükseliş gösterdi.

ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Veriler, haziran ayında inşaat sektöründe yıllık maliyet artışının yüzde 28 seviyesinin üzerinde seyrettiğini, işçilik maliyetlerindeki yıllık yükselişin ise hem genel inşaat maliyetinde hem de bina dışı yapılarda malzeme maliyetlerindeki artışın üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Buna göre inşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,66 arttı. Endeksin alt kalemleri incelendiğinde, haziranda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,68 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,66 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 30,25 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 28,54 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,96, yıllık bazda yüzde 28,54 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA AYLIK MALİYET GERİLEDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,15 azalırken, yıllık bazda yüzde 29,06 arttı. Bu grupta aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,57, işçilik endeksi ise yüzde 2,26 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,79, işçilik endeksi yüzde 31,61 yükseldi.