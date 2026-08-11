Edirne'nin Keşan ilçesinde 2026 yılının ilk ayçiçeği ürünü Ticaret Borsası'nda düzenlenen salon satışında 42,50 TL'den alıcı buldu. İlk ürünü Karlıköy Muhtarı ve üretici Yusuf Atılgan'ın yetiştirdiği ayçiçeği, açık artırmayla Girginler Zahire tarafından satın alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da 2026 yılının ilk ayçiçeği hasadı yapılırken, sezonun ilk ürünü Keşan Ticaret Borsası'nda düzenlenen salon satışında görücüye çıktı.

Keşan Ticaret Borsası Salonu'nda gerçekleştirilen programa Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, kurum yöneticileri, üreticiler ve firma temsilcileri katıldı.

İLK ÜRÜN 42,50 TL'DEN ALICI BULDU

Salon satışında ilk ayçiçeği ürünü 35 TL'den açık artırmaya çıkarıldı. Ürünü Girginler Zahire adına Gamze Girgin Aras satın aldı. Açık artırmanın ardından ilk ürünün 42,50 TL'den alıcı bulduğu açıklandı.

İlk ürünü yetiştiren Karlıköy Muhtarı Yusuf Atılgan'a, Keşan Ticaret Borsası tarafından 50 litre mazot, Keşan Ziraat Odası tarafından ise 5 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

'ÜRETİMDEN VAZGEÇMEYELİM'

Törende konuşan Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, üretimin önemine dikkat çekerek üreticilere 'üretin' çağrısında bulundu. Uslu, üretimin refah seviyesinin yükseltilmesi ve enflasyonla mücadele açısından da önemli olduğunu söyledi. Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ise tarımın stratejik bir sektör olduğuna vurgu yaptı. Ayçiçeğinde Türkiye'nin iç üretiminin ihtiyacı karşılamadığını belirten Kaymaz, sanayici ve tüccarın sezon içerisinde yerli üreticiden alım yapmasının önemine dikkat çekti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı da bölgede tarıma dayalı sanayinin önemine işaret ederek, tarımda teknoloji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi. Su ve toprak kaynaklarının korunmasının önemine değinen Şapçı, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin teknolojiyle buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ise ayçiçeğinde yaklaşık 130 günlük üretim maratonunun sona geldiğini belirterek, üreticilerin doğal afetler, yağış ve zararlılarla mücadele ederek hasada ulaştığını söyledi. Şen, yeni sezonda kaliteli, yağ oranı yüksek ve üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir ürün dönemi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ilk ürün satışıyla birlikte Keşan'da 2026 ayçiçeği sezonu resmen başlamış oldu.