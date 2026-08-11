Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilkbaharda çiftçilere dağıttığı 360 ton tohumun sahadaki sonuçları Hasancı Mahallesi'nde incelendi. Nohut hasadının sürdüğü bölgede yapılan teknik değerlendirmelerde verimden memnuniyet duyulurken, üreticiler Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kırsala yönelik desteklerinin üretime önemli katkı sağladığını ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği tohum desteklerinin sahadaki yansımaları hasat döneminde yerinde incelendi.

Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı Mahallesi'nde devam eden nohut hasadı sırasında gerçekleştirilen inceleme programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Hasancı Mahalle Muhtarı Kemalettin Danacı ile üreticiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kırsalda üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, ilkbaharda üreticilere ulaştırılan tohum desteklerinin verim durumunu yerinde görmek amacıyla sahada incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Harmancı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üreticilere 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 60 ton yem bitkisi karışımı olmak üzere toplam 360 ton tohum desteği sağlandığını hatırlatarak, desteklerin Kocasinan Ziraat Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle üreticilere ulaştırıldığını ifade etti.

Verim durumunun memnuniyet verici olduğunu dile getiren Harmancı, tarımsal üretimin güçlenmesi, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Hasancı Mahalle Muhtarı Kemalettin Danacı da Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye verdiği desteklerin mahallede olumlu karşılık bulduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Mustafa Türkmen'e ve Yasin Harmancı'ya çiftçilere verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca tohum desteğiyle değil, kırsal altyapıdan hayvancılık yatırımlarına kadar her alanda üreticinin yanında yer aldığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenen tohum dağıtım programında toplam maliyeti 19 milyon lirayı aşan 360 ton tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere ulaştırmış, sağlanan destekle yaklaşık 45 bin dekar tarım arazisinin üretime kazandırılması hedeflenmişti. Hasat döneminde yapılan saha incelemeleri ise verilen desteklerin üretime olumlu yansıdığını ve kırsalda verim artışına katkı sağladığını ortaya koydu.