TAYSAD'ın Ticaret Bakanlığı desteği ve İdealkoç iş birliğiyle yürüttüğü İş Mükemmelliği UR-GE Projesi, 5 grupta 50 firmaya ulaşırken toplam 297 milyon TL'lik verimlilik kaynaklı ekonomik etki oluşturdu. Projenin son grubunda yer alan 9 firma ise 144 milyon TL'lik operasyonel iyileştirme sağladı.

İSTANBUL (İGFA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle, proje çözüm ortağı İdealkoç iş birliğinde yürütülen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi, otomotiv tedarik sanayisinde verimlilik ve sürdürülebilir rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Bugüne kadar 5 grupta 50 firmanın katıldığı proje kapsamında toplam 297 milyon TL'lik verimlilik kaynaklı ekonomik etki oluşturuldu. Projenin son grubunda yer alan 9 firmada ise operasyonel iyileştirmelerin ekonomik karşılığı 144 milyon TL olarak hesaplandı.

EKONOMİK ETKİ HER DÖNEM ARTTI

Projenin ilk döneminde 6 milyon TL, ikinci döneminde 17 milyon TL, üçüncü döneminde 45 milyon TL, dördüncü döneminde 85 milyon TL ve beşinci döneminde 144 milyon TL seviyesinde ekonomik etki oluşturuldu.

TAYSAD Genel Sekreteri Sevgi Özçelik, projenin yalnızca üretim süreçlerinde verimlilik sağlamayı değil, firmalarda kalıcı bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Özçelik, projenin üç aşamalı bir model üzerine kurulduğunu belirterek ilk aşamada yalın düşünce kültürü ve temel yetkinliklerin kazandırıldığını, ikinci aşamada bu bilgilerin saha danışmanlığıyla uygulamaya geçirildiğini, üçüncü aşamada ise firma içindeki uzmanların sürekli iyileştirme yaklaşımını kurum geneline yaymasının amaçlandığını ifade etti.

JAPONYA'DA İYİ UYGULAMALAR İNCELENDİ

Program kapsamında gerçekleştirilen Japonya teknik inceleme programında katılımcı firmalar SMC, Mazda, Toyota Kaikan, Aisin Corporation, JTEKT ve Toyotetsu gibi otomotiv tesislerini ziyaret etti.

Firmalar, Japon sanayisinin Kaizen yaklaşımını ve üretimdeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek elde ettikleri deneyimleri kendi üretim süreçlerine uyarlama fırsatı buldu. Projenin beşinci grubunda yer alan firmaların kalitesizlik maliyetlerini azaltma, stok devir hızlarını artırma ve üretim süreçlerindeki israfları ortadan kaldırma yönünde kazanımlar elde ettiği belirtildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi'nin 6. dönem başvuruları da başladı. Kontenjanı 12 firmayla sınırlı olan yeni dönemde, operasyonel mükemmellik kültürünü güçlendirmek, verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü sürdürülebilir hale getirmek isteyen otomotiv tedarik sanayi firmalarının başvuruları kabul ediliyor. Bakanlık tarafından dört kez 'En İyi Uygulama Örneği' seçilen proje, firmaların görünmeyen iyileştirme alanlarını ortaya çıkararak elde edilen kazanımları ölçülebilir ekonomik sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyor.