Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 7 Ağustos'ta 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı. Bolat, rekorun Türkiye-Irak ticaretinin yanı sıra Körfez ülkelerine uzanan transit ticaret açısından da önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin bölgesel ticaret ve lojistik kapasitesindeki büyüme, Habur Gümrük Kapısı'nda kırılan yeni rekorla bir kez daha ortaya çıktı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ağustos 2026 Cuma günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu rakamla 2026 yılının günlük TIR çıkış rekoru kırıldı.

HABUR'DAN YENİ REKOR

Bolat, söz konusu rekorun Türkiye'nin Irak'la artan ticaretinin yanı sıra Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarının da önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Habur'un artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinde değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez ülkelerine ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik ticaret güzergahında da önemli bir konuma geldiğini ifade eden Bolat, bölgesel lojistik merkez olma hedefinin sahada karşılık bulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirten Bakan Bolat, ihracatçıların dünya pazarlarına daha hızlı ulaşmasını sağlamak için ticaret yollarının genişletildiğini kaydetti. Günlük 2 bin 454 TIR'lık rekorun, büyüyen ticaret hacmi ve güçlenen lojistik kapasitenin somut göstergesi olduğunu belirten Bolat, bu başarıda ihracatçıların, taşımacılık sektörünün, şoförlerin ve gümrük çalışanlarının önemli payı bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatı artırmaya ve ülkeyi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Bolat, 'Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor' mesajını verdi.