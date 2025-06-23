Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası, Avrupalı modelleri de rekabete zorlarken; kur ve enflasyon etkisinden bağımsız olarak ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7 düşüş yaşanmasına neden oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 198 bine ulaşarak, geçen yıla göre yüzde 122’lik rekor bir büyüme kaydetti. Çinli markalar fiyatları düşürürken, değer kaybı endişesi sürüyor.

Sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, yıl sonuna kadar bu sayının 362 bine çıkmasının beklendiğini belirterek, “Bu büyüme, sıfır kilometre araçlarla sınırlı kalmıyor; ikinci el elektrikli araç pazarı da hızla gelişiyor” dedi.

Karakaş, ikinci el elektrikli araç pazarının yüzde 2,5’lik bir paya ulaştığını vurguladı.

2024 yılında online ikinci el satışları yüzde 127 artarak 18 bin 620 adede ulaştığını kaydeden Karakaş, "Şarj altyapısının yaygınlaşması ve batarya teknolojilerindeki ilerlemeler bu büyümeyi destekliyor. Ancak, ikinci el elektrikli araçlarda değer kaybı sorunu devam ediyor. 2023’te ortalama yüzde 4,14 değer kaybı yaşanırken, 4-5 yaşındaki modellerde bu oran yüzde 13’e kadar çıkıyor. Alıcılara batarya sağlığı, şarj uyumluluğu, servis geçmişi ve garanti gibi unsurlara dikkat etmelerini öneriyorum" diye konuştu.

ÇİNLİ MARKALAR FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR

Çinli markalar BYD, Chery ve MG’nin rekabetçi fiyatları, sıfır araç satışlarını artırarak ikinci el pazarında yüzde 5-10 arası fiyat düşüşlerine neden olduğunu ifade eden Karakaş, “Ortalama yüzde 7’lik fiyat düşüşü gözlemliyoruz. Çinli markalar, Avrupalı rakiplerini de fiyat rekabetine zorladı. Yerli üretim ve yeni düzenlemelerle ikinci el pazarının dengelenmesini bekliyoruz” dedi.