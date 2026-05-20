Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliğine yol açan, trafik akışını olumsuz etkileyen ve güvenlik riski oluşturan sahipsiz hurda araçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun süredir atıl halde bulunan araçlar tek tek kaldırılıyor.

MANİSA (İGFA) - Kamuya açık alanları işgal eden, güvenlik sorununa ve çevre kirliliğine neden olan araçlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal prosedürler titizlikle işletiliyor.

İlgili kanunlar kapsamında yapılan tebligatların ardından 60 günlük bekleme süreleri dolan araçlar, trafik ekipleri gözetiminde ve çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparklarına çekiliyor.





Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Şehrimizde hem görüntü kirliliğine neden olan hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan sahipsiz hurda araçları tek tek kaldırıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde, kent genelinde çevreye rahatsızlık veren atıl araçları topluyoruz. Yasal 60 günlük bekleme süresi dolan araçlar, gerekli hukuki prosedürlerin ardından ekiplerimizce bölgeden tahliye ediliyor. Amacımız, sokaklarımızı bu atıklardan arındırarak hem sanayi sitemizi daha düzenli bir hale getirmek hem de şehir genelindeki riskleri ortadan kaldırmak. Daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Manisa için denetimlerimize ve temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.





TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KENT DÜZENİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ise kent genelinde daha düzenli ve güvenli bir çevre oluşturmak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Üstün, Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak uygulamalar sayesinde hem trafik güvenliğini artırmayı hem de vatandaşlar için daha temiz bir şehir ortamı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.