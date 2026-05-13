AYM Başkanı Kadir Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve heyetini kabul etti. Görüşmede yapay zekanın yargıda kullanımı ve kurumlar arası iş birliği ele alınırken, Temmuz ayında Çin'e ziyaret gerçekleştirilmesi planlandı.

ANKARA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Shen Liang ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Özkaya'nın makamında gerçekleşen kabulde; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan ve Genel Sekreter Murat Azaklı ile Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı da yer aldı.

Yüksek yargı kurumları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının hukuk sistemlerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Özkaya, özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yargı hizmetlerinde kullanımının günümüzde anayasa yargısı dâhil olmak üzere hukuk alanında yeni imkânlar ve tartışma alanları ortaya çıkardığını, bu süreçte ülkeler arasındaki kurumsal iş birliği ve tecrübe paylaşımının daha da önem kazandığını vurguladı.

Bu tür temasların da yargı kurumları arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğunu kaydeden Başkan Özkaya, temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretin de iki ülke yüksek yargı kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Görüşmede Başkan Yardımcısı Shen Liang da ev sahipliği için Başkan Kadir Özkaya'ya teşekkür ederek, yüksek yargı kurumları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret ettii ve özellikle yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin hukuk alanında etkin ve doğru şekilde kullanılmasının günümüzde yargı sistemleri açısından önemli bir çalışma alanı hâline geldiğini söyledi.