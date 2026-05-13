İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 14 Mayıs 2026 Perşembe günü birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine vatandaşları uyaran İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de ise Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun çevreleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli yağış beklenirken; Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında da yağışların etkili olması öngörülüyor.

Burdur'un doğusu ile Isparta çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.