Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında konuşan Başkan Sami Er, şehrin modern ve dirençli bir yapıya kavuştuğunu belirterek, 'Malatya çok emin adımlarla ayağa kalktı, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Sami Er başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda Başkan Er, gündemi değerlendirerek Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını vurguladı.

'CADDELERİMİZİ GENİŞLETTİK'

Modern, dirençli ve güzel bir şehrin oluştuğuna dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Caddelerimizi genişlettik. Fuzuli Caddemiz tek gidiş geliş bir yola sahipti, şimdi çift gidiş çift geliş olacak. Bu yol, Kernek üzerinden Güney Kuşak Yolu ile birleşecek. Yaklaşık 7 dönüm olan Kernek Parkını da 35 dönüme çıkarıyoruz. Proje çalışmalarına başladık. Ayrıca, devamında Çamlık bölgesine de seyir terası yapma planımız var. İnönü Caddesinin genişliğini de 30 metreye çıkaracağız. Cadde üzerinde yıkılması gereken 18 bina var. Kışla Caddesinin genişliğini 30 metreye çıkarıldı. Caddenin bir tarafı tamamladı, diğer tarafı dirençten dolayı kaldı ama orayı da önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüme çözeceğiz' sözlerini kullandı.

'4 MİLYAR LİRALIK SPOR YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Malatyalıları ev ve iş yerlerine kavuştururken, donatı alanlarını da yaptıklarını aktaran Başkan Er, şunları kaydetti:

'2,5 milyar liralık bir spor yatırımı yaptık. Spor Toto ile yapacağımız anlaşmayla 1,5 milyar liralık yatırım daha yapacağız. Böylece 4 milyar liralık spor yatırımı gerçekleştiriyoruz. 63 gençlik ve spor yatırımını Malatya'mıza kazandırıyoruz. 6 büyük spor kompleksi, Engelsiz Yaşam Merkezi ikinci etabı, Amatör Spor Evi yatırımlarımız var. Bölgenin en büyük kütüphanesini belediye binamızın içerisinde yaptık, tamamlandı. Spor ve kütüphane yatırımlarımız devam ediyor. Sanat Sokağında Çocuk Kütüphanesini açacağız. Bunun yanında iki kitap kafe açacağız, ihaleleri bitti.'

'BÖLGENİN EN BÜYÜK İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ BİTMEK ÜZERE'

Hatay'da düzenlenen 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneline katıldığını ve önemli görüşmeler yaptığını kaydeden Başkan Er, toplantının bir ayağının Malatya'da yapılması noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına öneride bulunduklarını belirtti.

Kentte çevreyle ilgili ciddi projelerinin olduğunu kaydeden Başkan Er, 'Duranlar'da bölgenin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi bitmek üzere. Eskimalatya'da arıtmayla ilgili ikinci aşama onaylandı.

Suyu arıtıp, tarımsal sulamada kullanacağız. Duranlar'daki ileri biyolojik arıtma tesisindeki sularda arıtılarak, tarımsal sulamaya kazandırılacak. Organize Sanayi Bölgesinde de kimyasal atıkların arıtılmasıyla ilgili çalışmamız var. Malatya'da artık atık sular, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek. Kapıkaya'da çöp alanı oluşturduk, ihalesi başladı' bilgilerini paylaştı.

'ULAŞIMA YÖNELİK CİDDİ PROJELERİ ELE ALDIK'

Malatya'da ulaşıma yönelik önemli projeleri ele aldıklarını dile getiren Başkan Er, şunları kaydetti:

'Raylı sistemimiz Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylandı. İnşallah Stratejik Bütçeden onay alırsak hayata geçecek. 12 yeni nesil körüklü otobüs aldık. Sisteme kattığımız otobüslerle, 185 otobüse ulaştık. Yine sisteme katmayı planlarımız akülü otobüslerle, İkizce ile İnönü Üniversitesi arasındaki trambüs hattı tamamlanacak. Mevcut otobüsleri de batarya sistemine dönüştürme planımız var. Güney ve Kuzey Kuşak yollarımız tamamlandı. Kuzey Çevre Yolu da bu sene tamamlanacak. Beylerderesi'nde ikinci viyadük ile ilgili çalışmamız var, dolgular devam ediyor. Bunun yanında alternatif yolu Malatya'mıza kazandırmak için çalışmalara başladık. İkizce'den başlayacak olan yol, İnekpınarı ve Yakınca'dan geçerek Adıyaman yoluna bağlanacak. Kamulaştırma ve dolgu çalışmamız sürüyor.'

'EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Malatya'da eğitime yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Sami Er, 'Geçen gün 340 okulda 18 bin 500 öğrencimiz LYS ve YKS deneme sınavlarına tabii tutuldu. Ücretsiz kitap ve internet desteğimiz var. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sınav ücretlerini de karşılıyoruz. Spor ve kütüphane yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor' diye konuştu.

'ANKARA'DAN ŞAMPİYONLUKLA DÖNECEĞİZ'

Malatya'da spora yatırım yaparken kentte yıllardır unutulan futbol heyecanını yeniden kazandırdıklarını anlatan Başkan Er, 'Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor'u içine düştükleri borç sarmalından çıkaramadık. Düşme hattında olan 3. Lig'deki Malatya Yeşilyurtspor'a Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri olarak el attık. Takımımız, 2. Lig'e çıkmak için Play-off finali oynayacak. İnşallah Ankara'dan şampiyonlukla döneceğiz. Geçen gün statta 20 bin kişi vardı, Malatya'nın futbola be kadar susadığını orada gördüm. Malatya'nın bu tür etkinliklerle öne çıkması lazım. Takımımızın isminin ve renginin değişmesiyle ilgili bir kamuoyu yoklaması yapacağız. Malatya'ya yakışacak bir isimle takımımız ligde mücadele edecek' dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yoğun programı nedeniyle konuşmalarını tamamladıktan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından ayrılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yerine meclis gündem görüşmelerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan devam etti.

İlk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınması görüşüldü ve oy birliği ile ek gündem maddeleri gündeme alındı. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilerek, karara bağlandı. Diğer maddelerin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere oylanarak ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantılarının II. birleşiminin ise 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.