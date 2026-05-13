Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, buğday üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına yol açan süne zararlısına karşı yürütülen entegre mücadele çalışmaları Bursa'da devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı sürvey programı kapsamında yumurta parazitoid sürvey çalışmalarına 7 Mayıs 2026 tarihinde başlandığı duyuruldu.

Çalışmalar kapsamında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin iş birliğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, hububat üretiminde kalite ve verim kayıplarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sürvey faaliyetlerinin ekilişten hasat dönemine kadar sahada aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca önümüzdeki dönemde beklenen yağış artışına bağlı olarak ortaya çıkabilecek pas hastalığı riskine karşı saha kontrollerinin de stratejik bir takvim doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Üreticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının da sezon boyunca sürdürüleceği öğrenildi.