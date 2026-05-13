Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Borjana Krišto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında tarihi, kültürel ve kardeşlik temelli güçlü ilişkiler bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine verdiği desteği kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, uluslararası platformlarda da bu hassasiyetin dile getirilmeye devam edildiğini söyledi.

Yılmaz açıklamasında ayrıca, Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışmanın süreceğini belirterek, diyalog ve ortak akıl temelindeki tüm çözüm girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.