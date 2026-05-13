ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram döneminde vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplam 18 bin 644 kişilik ilave kapasite sağlanacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara-İstanbul hattında düzenlenecek 8 ek YHT seferiyle 3 bin 864 ek koltuk hizmete sunulacağı, ayrıca 9 günlük bayram tatili süresince anahat ve bölgesel trenlere eklenecek 260 vagon sayesinde toplam 14 bin 800 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, bayram sevincini demiryollarının güveni ve konforuyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.