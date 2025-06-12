Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen ikinci çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali” 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen ikinci çekilişinde 4 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Aksaray Ağaçören’den, Ankara Sincan’dan ve ikisi Milli Piyango Online’da oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 121 bin 233 TL ikramiye kazandı.

30 Haziran'a kadar devam edecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırması beklenirken, büyük ikramiye tutarı 353 milyon TL’yi aştı.