Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL’yi aştı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 400 milyon TL’yi aşan ikramiye için çekiliş 4 Aralık Çarşamba (YARIN) gerçekleşecek.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz’da gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye oldu.

Bilindiği üzere tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanıyor.