Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü” ile ödüllendirilen Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Gölcüklü Asime Koşal’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA)- Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Gölcüklü Asime Koşal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü” ile ödüllendirildi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Koşal, Gölcük’te ailesi ve hemşehrilerinin sevinç kaynağı oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Koşal’ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

Gölcük merkezli 17 Ağustos Marmara Depremi’nde eşi ve 2 çocuğuyla, sağ kol ve bacağını kaybettikten sonra yaşama tutunmak için tek elle şiş ve tığ kullanarak kıyafet, çanta benzeri ürünler ürettiğini ifade eden Koşal, kendi geliştirdiği özel tığı ile yaptığı ürünler hakkında Başkan Sezer’e bilgi verdi. Koşal, nazik ziyaretleri için Başkan Sezer’e teşekkür etti.

Azmi ve başarıları için Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Koşal’ı tebrik eden Başkan Sezer, “Kültürel mirasımızı, geleneksel sanatlarımızı yaşatan saygıdeğer sanatçımızı tebrik ediyor, gelecek kuşaklara geleneksel sanatlarımızı aktaracağı uzun bir ömür diliyorum” dedi.