Çocuk mobilyası markası Çilek, “Toplu Değil Mutlu Odalar” reklam filmiyle çocukların özgürce oyun oynayabileceği güvenli odalar sunuyor. Yeni reklam filmiyle ebeveynlere, “Bırakın odalar toplu değil, mutlu olsun!” çağrısı yapıldı.BURSA (İGFA) - 1996 yılında Türkiye’de aile şirketi olarak kurulan Çilek, bugün 5 kıtada 50’den fazla ülkede 500’ü aşkın satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunurken, yerli üretimle küresel bir marka haline geldi.

Çocuk odası mobilyalarında lider marka Çilek, yeni reklam filmi “Toplu Değil Mutlu Odalar” ile çocukların öğrenme ve keşfetme özgürlüğüne vurgu yaptı.

Community Istanbul ajansı ve Tolan Prodüksiyon iş birliğiyle, Muammer Koçak’ın yönetmenliğinde hazırlanan film, ebeveynlere çocuklarının mutluluğunun düzenli odalardan daha önemli olduğunu hatırlattı. Fotoğrafları Emre Yunusoğlu’nun çektiği film, samimi ve güçlü anlatımıyla Çilek’in vizyonunu yansıttı.

MUTLULUĞUN ANAHTARI: BİRLİKTE YAŞANAN ANLAR

Çilek’in dayanıklı, yumuşak kenarlı, leke tutmaz ve çizilmez yüzeyli tasarımları, çocukların güvenli bir ortamda özgürce oyun oynamasını destekliyor.

Çocukların yaratıcılığını teşvik eden tasarımlarıyla Çilek, mutluluğun anılar ve oyunlarda saklı olduğunu vurguluyor.

Ebeveynlere samimi çağrıda da bulunulan filmde, “Çilek odasında oyun başlasın, sağlam ve güvenli tasarımlarıyla Çilek odasında, çocuklar öğrenerek, keşfederek oyuna doysun!" mesajı veriliyor.