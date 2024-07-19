CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti'nin son 22 yıllık iktidarını ve parti devleti anlayışını sert bir dille eleştirdi. Yontar, açıklamasında, emeklilere verilen 2 bin 500 liralık zammı ve diğer uygulamaları da değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti’nin algı siyasetiyle ülkeyi yönettiğini öne sürdü.

Son 22 yıldır ülkemizi algı siyasetiyle yöneten iktidarın büyük bir ekonomik krizin altında ezilen emeklilere 2 bin 500 lira zam verirken bile olmayacak işlere imza attığını belirten Yontar, " Sayın Güler yaptığı açıklama ile AKP’nin ‘tek adam partisi’ ve ‘parti devleti’ olduğunu adeta belgelemiştir" dedi.

Özel Harekât Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretinde el öpmesi olayına da değinen Yontar, "Bir siyasi kişiliğe saygı gösterilmesine hiç kimsenin itirazı yoktur ancak bizim anlayışımızda askerimiz ve polisimiz tekmil vererek çakı gibi selam durur. Üzerindeki üniforma ile kimsenin elini eteğini öpmez. Onun dışındaki her türlü yaklaşım, devletin dibine dinamit koymakla eşdeğerdir" dedi.

"EMEKLİLER ARASINDA BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR"

Ekonomik krize de dikkat çeken Yontar: "Bugün, işsizliğin ve yoksulluğun hızla yaygınlaştığı, sosyal devlet anlayışının tasfiye edildiği, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı günleri yaşadıklarını belirtti. "En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira yapılması emeklinin yarasına merhem olmamıştır" diyen Yontar, "Bugün verdiğiniz 17 bin liralık asgari ücret açlık sınırının 2 bin lira altında, yoksulluk sınırınınsa 44 bin 820 lira altında kalmıştır. 10 bin liranın altında emekli maaşı alan yaklaşık 3 milyon 707 bin emekliye 2 bin 500 liralık zam yaptınız. 12 bin 500 liranın üstünde maaş alan hiçbir emekli vatandaşımız bu zamdan yararlanamayacaktır. Bu da emekliler arasında büyük bir adaletsizliğe sebep olmuştur" dedi

"SEYYANEN ZAM VERİLMELİ"

Yontar, prim gün sayısı dikkate alınmadan yapılan bu zamların sadece bir kısım emekliye şirin görünmek için yapıldığını belirtti ve diğer emekliler arasında infial yaratacağını söyledi.

AK Parti'nin iktidarında Türkiye’nin en büyük kaybının devletin kurumsal yapısından parti devletine dönüşmesi olduğunu söyleyen Yontar açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün yaşamakta olduğumuz siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların temelinde bu sorun vardır. Devletin iyi yönetilmesi için kurumsal yapının güçlü kalması gerekir. Siyasi iktidarların hesap verme sorumluluğu olmalıdır. Devleti parti devleti olmaktan çıkarmak birincil önceliğimiz olmalıdır. Her platformda; inadına parlamenter sistem, inadına güçlü devlet, inadına demokrasi demeye devam edeceğiz"