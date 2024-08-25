CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, enflasyon muhasebesi ile geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltilmesi yapılmasını eleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - CHP’li Milletvekili Nail Çiler, Türkiye'deki yüksek enflasyon sebebiyle Vergi Usul Kanunu’nda yer alan şartlar oluştuğundan dolayı yaklaşık 20 sene sonra ilk kez 31 Aralık 2023 tarihli bilançoların düzeltmeye tabi tutulduğunu, buna göre 31 Aralık 2023'te güncellenen sermayenin stok ve taşınmaz değerlerinin yeniden enflasyon değerlemesine tabi tutulacağını kaydetti.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “ 31 Aralık 2023 tarihinde yapılan düzenleme sonrasında bilançoda maliyet değerleri ile yer alan Parasal olmayan varlıklar ve kaynakların değerlemesi yeniden yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümler kapsamında bu düzenleme 2024 ve 2025’te de devam edecek. Bu düzeltme geçici vergi dönemlerinde yani her 3 ayda 1 yapılacak. Yapılan bu düzeltmeler özellikle sanayicimize vergi olarak dönecektir” dedi.

Kazanç elde edilmeyen unsurlardan enflasyon sebebiyle vergi ödemek zorunda kalınacağını vurgulayan Çiler, “ Düzenleme ile şirketler kazanç elde etmediği veya üretime geçmediği unsurlar için de vergi ödemek durumunda kalacaklar. Bu durumda şirketler gerçek bir değer artışı olmamasına rağmen enflasyondan kaynaklı ekstra vergilendirmeye maruz kalacaklar. Bize ulaşan Mali müşavirler, sanayiciler bu durumdan oldukça rahatsız. Düzeltme işleminin 2024 yılı için yapılmaması konusunda taleplerini bize iletiyorlar. Konunun uzmanları ile görüşerek detaylı bilgi de aldık. Bu konuda bize destek veren Yeminli Mali Müşavirler Bülent Görer ve Şükrü Dilaver’e teşekkür ediyorum ” dedi.

Yatırım aşamasında olan şirketler için de benzer durum olduğunu ifade eden CHP’li Çiler, “Düzenleme ile şirketlerin özkaynakları, devreden bakiyeleri ve stokları düzeltmeye tabi tutulduğu için bu kaynaklardan ekstra vergi yüküne maruz kalacaklar. Yatırım yapan firmalar için durum daha da kötü olup, henüz üretime geçilmemiş ve kazanç elde edilmemiş yatırım tutarı üzerinden ilave vergi ödenmesine neden olacaktır. Yatırım dönemine finansman ihtiyacı olan yatırımcıları, ilave vergi yükü ile cezalandırma yoluna gidilmiştir. Bunun yanlış bir tutum olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz” dedi.