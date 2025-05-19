CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.İZMİR (İGFA) -Birdizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına katıldıktan sonra Güzelbahçe Belediyesi’nin hizmete açtığı Onur Günay Eğitim Kampüs’ü ve Gençlik Kulübü’nü ziyaret etti.

‘GÜZELBAHÇE’YE YAKIŞIR MERKEZLER OLMUŞ’

İlk ziyareti Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübüne yapan Milletvekil Ağbaba, burada gençlerle bir araya geldi, gençlerle bilardo oynadı. Gençlik merkezi ile ilgili bilgi alan CHP'li Ağbaba, “Güzelbahçe’ye yakışan bir gençlik merkezi olmuş. Gençlerimiz burada sosyalleştiği gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durmuş olacaklar. Gençlik için güzel bir merkez olmuş Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Onur Günay Eğitim Kampüsünü de ziyaret eden Veli Ağbaba’yı çocuklar çiçek ve ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Anaokulu, Etüt Merkezi ve Dayanışma Mutfağı’ndan oluşan kompleksi dolaşan Milletvekili Ağbaba, “Mustafa Başkan kısa sürede çok güzel işlere imza atmış kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Özellikle CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önemsediği ‘Anaokulu’ ‘Kreş’ gibi önemli merkezlerin yapılması çok değerli ve kıymetli. Genel Başkanımızın da dediği gibi Kreşleri çoğaltacağız, hem halkın ekonomisine el atacağız hem de annelerimizi ekonomiye katkısını artıracağız. Dayanışma Mutfağı ile 130 aileye ücretsiz olarak her gün yemek verilmesi bu ekonomik zorlukta çok büyük bir destek. İnsanlar evlerinde soğan ekmeğe mahkum edilmeye çalışılırken bu ekonomik zorluklar ailelere büyük sıkıntılar yaşatıyorken, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeleri bu duruma kulaklarını tıkamıyor, halkın dertlerine derman olmaya devam ediyor. Öğrencilere verilen ücretsiz eğittim ve ücretsiz yemek desteği tam bir sosyal belediyecilik örneği. Başkanımız Mustafa Günay ve çalışma arkadaşlarını canı gönülden kutlutyorum. Bir CHP belediyesine de yakışan budur zaten. Güzelbahçe’den tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir belediyecilik hizmeti sergileiyor. Örnek alınacak bir belediyecilik. Başkanımızı tekrardan kutluyorum” diye konuştu.

Veli Ağbaba’yı Güzelbahçe’de misafir ettikleri için büyük mutluluk duydukları söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, “Vekilimizin bu övgü dolu söylemleri bizleri hem motive etti hem de daha çok çalışmak için bizlere enerji verdi. Sayın Vekilimizi ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk" dedi.