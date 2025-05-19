İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şahsına yönelik bilgi kirliliği ve manipülatif iddialara karşı yazılı bir açıklama yaptı. Almanya’daki uluslararası toplantıda Türkiye’yi temsil ettiğini vurgulayan Başkan Akgün, kamuoyunu yanıltıcı girişimlere karşı hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, son dönemde kendisine yönelik sürdürülen bilgi kirliliği ve dezenformasyon çabalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Akgün, 13-15 Mayıs 2025’te Almanya’da düzenlenen Almanya Belediyeler Birliği’nin 43. Genel Kurulu’na, Türkiye Belediyeler Birliği’ni temsilen katıldığını ifade etti.

“ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYDUM”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin en kıdemli Türk delegesi ve TBB Encümen Üyesi olarak toplantıda yer aldığını belirten Başkan Hasan Akgün, Türkiye'yi bu önemli uluslararası platformda temsil etmekten büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Akgün, bazı kişi ve grupların kişisel hesaplarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını, yargı süreci tamamlanmış konuların sanki devam ediyormuş gibi sunulduğunu belirterek, "Bu kararlar üzerinden farklı algılar yaratma çabası, hem hukuk devleti ilkesine aykırıdır hem de iyi niyetten uzaktır. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımızı saklı tutmakla birlikte, değerli kamuoyunun bu tür yanıltıcı girişimlere itibar etmemesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.