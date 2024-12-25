TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda CHP'liler açıklanan asgari ücrete tepki gösterrdi. "Halkın gündeminde olmayan, asgari ücreti yoksulluğu, açlığı, konuşmayan gündemi biz gerçek gündemimiz kabul etmiyoruz" diyen Emir'in açıklamaları ardından CHP'li milletvekilleri de salondan ayrıldı.ANKARA (İGFA) - CHP TBMM Grubu, 2025 yılı asgari ücret zammına tepki göstermek amacıyla bugünkü Genel Kurul çalışmalarına katılmadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığındaki birleşimin başlangıcında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, günlerdir beklenen ve haftalardır tartışılan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin dün açıklandığını belirterek, "Bu rakam, yoksulluk, açlık, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz." dedi.

Yeni asgari ücretin, işveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakam olduğunu iddia eden Emir, işverenlerin, çalışanlara layık gördüğü rakama iktidarın boyun eğdiğini söyledi.

Emir, CHP grubu olarak bugün Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Genel Kurulda, böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü Meclisteyken, 'acaba benim emeğimin sömürülmesine Meclis ne yapacak?' diye bakıyorken, başka bir kanunun, başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz. Daha önce söylemiştik; gerçek enflasyon yüzde 80, olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz' demiştik. Bugün burada olmayacağız. Bugün milletvekili grubumuzu genel merkezimizde topluyoruz. Önümüzdeki yol haritasını konuşacağız. Buradaki tartışmaları, yani halkımızın gündeminde olmayan, asgari ücreti, yoksulluğu, açlığı, konuşmayan gündemi, biz gerçek gündemimiz kabul etmiyoruz."

Murat Emir konuşmaları sonrasında Genel Kurul salonundan ayrılırken, CHP sıralarında da hiçbir milletvekilinin yer almadığı görüldü.