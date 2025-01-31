CHP lütfen hata yapma…

ile mehmet yüceer

Hayal kuruyorum.

Olur mu bilmiyorum.

Seçim olsa özgürlükleri, kadın erkek eşitliğini, laik demokrasiyi, işçi haklarını sendikal hakların genişlemesini, kuvvetler ayrılığını, temel insan haklarını, savunan bir iktidar oluşsa.

TBMM’de milletvekili sayısını 300 kişiye düşürse.

Dese ki; son yirmi yılda kim orman alanını, parkı, bahçeyi, deprem toplanma alanını imara açmışsa yargılanacaktır.

Bu yerlerde yapılan binalar için yeniden değerlendirme raporları düzenlenecek yeniden vergilendirilecek.

Buralara yapılan devasa binalar olmuşsa ülke zarara girmesin düşüncesiyle belki yıkmayacağız ama orada kazandığı rant ne kadarsa devlete ödeme zorunluluğu getireceğiz.

Özel hastanelerde kim suç işlemişse, kim bakanlıkları zarara uğratmışsa yargılanacaktır.

Özel okullar ve hastaneler gene olacak ama oranı %5’i geçmeyecek.

Genelde eğitim, sağlık, alt yapı hizmetleri halka ücretsiz sunulacak.

Ülkede görevi ihmalden kim halkın ölümüne sebep olmuşsa sebep olanlar yeniden yargılanacak.

Özellikle kamu vicdanını sarsan bariz adam kayırmaların olduğu davlar yeniden görülecek.

Son yirmi yılda kim haksız kazanç elde etmişse, kanunsuz teşvik almışsa bu paralar tahsil edilecek.

Kimin vergi borcu affedilmişse geri istenecek ödeyemeyin malına el konulacak.

Bakanlık yapanlar, belediye başkanı yapanların ve de devlette görev yapıp gözle görünür zengin olanlara ”nereden buldun” yasasını işleteceğiz.

Gelir gelmez nereden buldun yasasını tekrar kanunlaştıracağız.

İsviçre bankalarında ve vergisiz rant adalarına yazı yazılacak.

Ülkeyi yönetenlerin ve kamu görevi yapanların buralarda parası varsa yasal yollardan geri istenecek.

Bu gün ülkenin %5′ i çok zengin oldu.

Bunların zenginliğinin kaynağı sorulacak ve haksız kazançlar elde etmişlerse tahsil edilecektir.

Hangi hakim, savcı kanun dışı kararlar vermişse, hukuksuz yargılamalar yapıp insanların özgürlüğünü bilerek ve isteyerek yok etmişse bunlardan hesap sorulacak.

Hakim ve savcılar içinde siyasi partilerde aktif görev yapanların daha sonra bu görevlere gelenlerin tamamının işine son verilecek.

İstanbul’un en güzel arazilerini ( Ali Samiyen stadı yeri,1453 projesi, Bakırköy sahil bandı v.s)

alıp milyarlarca dolar rant elde etmiş iş adamlarının kazançları ve elde ettikleri rant tekrar hesaplanacak ve yeniden değerlendirme raporları düzenlenecek.

Kazandıkları çok büyük kazançlar ve elde ettikleri rantlar tekrar vergilendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tekrar Çankaya köşküne taşınacak.

Beştepe bin yüz odalı saray binasına bütün bakanlıklar toplanacak.

Bu da olmadı bir üniversiteye tahsis edilecek.

Ankara’da devasa binalarda görev yapan ve devletten kira alan binalar boşaltılacak.

Bu binalardaki binalarda ödenen kiraların kiraları incelenecek.

Piyasanın üstünde kiralar ödenmişse bina sahiplerinden geri istenecek.

Bütün tarikatların elindeki kamu binaları geri alınacak.

Tarikatların faaliyet alanlarındaki ticari kurumlara ve binalara vergi levhaları asılacak.

Son yirmi yılda ticaret yaptığı halde hiç vergi ödemeyen tarikat kurumlarından kaçırdıkları vergiler tahsil edilecek.

Devletin okullarında faaliyet gösteren bütün tarikatların görevleri feshedilecek.

Yanmayan kefen satan, cennetin anahtarını satan tarikat liderleri halkı kandırmaktan ve dine zarar vermekten yargılanacak.

Yazı uzamasın diye bu kadar yeter.

Çok şey mi istiyorum?

Hayır bu hayal değil bu hedefi gerçekleştirebilecek tek diri güç CHP.

Bundan dolayı CHP’ nin hata yapma şansı yok.