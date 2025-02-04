Yirmi iki yıl önce Cumhuriyetin kurmuş olduğu bütün tesisleri, fabrikaları çok ucuza yandaşlara satıldı.

2028 yılında seçim var, elbette erken seçim olmazsa.

İktidar o gün yirmi altı yıllık iktidarının sonuna gelebilir.

Ballı börek devlet olanaklarını üç yıl daha kullanabilirler.

Benim anlamadığım şu.

Yirmi iki yıl önce Cumhuriyetin kurmuş olduğu bütün tesisleri, fabrikaları çok ucuza yandaşlara satıldı.

Şu anda sayın Erdoğan iktidarı en zayıf olduğu döneme girdi.

Hala kamu mallarını, ormanları, dağını, taşını, madenlerini (beşli çete) diye adlandırılan Allah’ın çok sevgili kullarına! verilmeye devam ediliyor.

(Kaynak bilgi, CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz)

Ballı börek satışlar yapılırken Anayasa, kanunlar, hukuk ve devletin kuralları hiç ama hiç dikkate alınmıyor.

Bir tek el ben, ben, ben diyerek istediği yeri istediği kişi ve kuruma vermeye devam ediyor.

Peki hiç şu soru akıllarına gelmiyor mu?

Bir gün biz bu iktidarı kaybedersek, ki sonuçta bir gün bitecek.

Yeni gelecek iktidar bu yaptığımız kanunsuz, hukuksuz satışlardan dolayı bizden hesap sormazlar mı?

Aklıma şu geliyor.

Kamunun dolayısıyla halkın malı olan ormanı, kamu arazilerini, madenleri beleş denilecek seviyede rakamlara alanlar buradan kazandıklarını ve yatırımlarını ülkede tuttuğu sürece bir gün bunun hesabı sorulur.

Eğer buralardan aldıklarını ucuza alıp pahalıya başkasına satıp aldığı parayı yurt dışına kaçırıyorsa bu da vatana ihanet, yurt suçu değil mi?

Bu insanlar çok ucuza kapattıkları bu yerlerin torununun torununa kadar kendisinde kalacağını mı sanıyor?

Güç aldıkları iktidarlarının sonsuza kadar devam edeceğini mi sanıyor?

Eğer CHP veya başka bir iktidar ülkenin ve fakir fukaranın malını mülkünü bedava hatta beleş denilebilecek rakamlarla alanlardan ve satanlardan hesap sormayacaksa onlara da şimdiden yazıklar olsun.

Hala alıyorlar, hala koyları, ormanları, dağı, taşı beleş denecek rakamlara almaya devam ediyorlar.(Bedelsiz devirler de cabası.)

İşte CHP’ nin bu günden yirmi üç yılda yapılan satışların envanterini tutan bir ekip kurmalıdır.

Halktan yana, fakir fukaradan yana bir iktidar gelir gelmez bunların tamamını kamulaştırmalıdır.

Çünkü hala umurlarında değil, korkmadan sonsuza dek iktidarda kalacaklarmış gibi ülkenin bütün değerlerini satmaya devam ediyorlar.