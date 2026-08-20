Antalya'da CHP Kumluca İlçe Başkanlığı görevine atanan Kemal Bilal Öner, yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Öner; parti içindeki kırgınlıkların geride bırakılması, örgütün yeniden güçlendirilmesi ve siyasetin doğrudan halkın içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - CHP Kumluca İlçe Başkanlığı görevine atanan Kemal Bilal Öner, görevi devralmasının ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı.

Yeni dönemde izleyecekleri siyasi yol haritasını paylaşan Öner, önceliklerinin parti içinde birlik ve dayanışmayı sağlamak, örgütü güçlendirmek ve Kumluca'nın sorunlarını doğrudan sahadan takip etmek olduğunu belirtti.

Görevi büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla kabul ettiğini ifade eden Öner, CHP Kumluca örgütünün bugün ihtiyaç duyduğu temel unsurun makam yarışı veya kişisel hesaplaşmalar olmadığını söyledi. Öner, birlik, dayanışma ve güçlü bir örgüt iradesiyle hareket edeceklerini vurguladı.

CHP Kumluca'da son dönemde yaşanan hukuki süreçlerin ve siyasi tartışmaların örgüt içerisinde yorgunluk oluşturduğuna dikkat çeken Kemal Bilal Öner, bu süreçte bazı üyelerin örgütten uzaklaştığını ve kırgınlıkların oluştuğunu ifade etti.

Yeni dönemde geçmişte yaşanan sorunların örgütün geleceğinin önüne geçirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Öner, partiden uzaklaşan, kırılan veya küsen tüm yol arkadaşlarına yeniden birlik çağrısında bulundu.

Öner, hiçbir CHP'linin kendisini yalnız veya dışlanmış hissetmeyeceğini belirterek, farklı düşüncelere sahip partililerin ortak değerler etrafında yeniden bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

'Geçmişin kırgınlıklarını geleceğin önüne koymayacağız' anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Öner, Kumluca CHP örgütünde yeni bir sayfa açmak istediklerini kaydetti.

Kumluca'nın ekonomik yapısında tarım ve üretimin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Öner, özellikle çiftçilerin ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunların yeni dönemde öncelikli gündemlerinden biri olacağını söyledi.

Girdi maliyetleri, ürün fiyatları, işçilik, ulaşım, su, enerji ve pazarlama gibi başlıkların üreticiler açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu ifade eden Öner, üreticinin yanında olacaklarını belirtti. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sorunların daha yüksek sesle gündeme taşınacağını söyleyen Öner, Kumluca'nın tarımsal üretim gücünün korunması ve üreticilerin yaşadığı sorunların görünür hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öner, yalnızca üreticilerin değil; esnafın, gençlerin, kadınların, emeklilerin, işçilerin ve öğrencilerin de sorunlarını yakından takip edeceklerini belirtti.

Öte yandan Kemal Bilal Öner başkanlığındaki CHP Kumluca İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Sevgi Şahin, K. Bilge Dariyemez Yetkiner, Nihat Oktay, Ali Beşikçi, Nihat Kaplan, Ömer Bayram, İsmet Silahçılar, Şubat Bars, Ender Değirmencioğlu, Abdullah Aydoğan, Bülent Uysal, Şenol Eldeniz, Serkan Özdemir ve Menderes Atalay'dan oluştu.