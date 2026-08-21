AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim alanları için ihale açma planına tepki gösterdi. Çelik, E1 planının Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi amaçladığını belirterek, 'İki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşıyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim alanları oluşturma planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlığını sert sözlerle eleştiren Çelik, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistinlileri vatansızlaştırmaya yönelik olduğunu savundu.

Çelik, 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' ifadelerinin kullanılmasına da tepki göstererek, söz konusu faaliyetlerin 'işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddet' olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.

'E1 PLANI TEHLİKELİ BİR AŞAMA'

İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşimci konutları için ihale açma planını kınayan Çelik, E1 planının 'soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması' olduğunu ifade etti.

Çelik, söz konusu planın Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini belirterek, bunun iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırma amacı taşıdığını kaydetti.

'İSRAİL'İN SINIRLARI NERESİDİR?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda 'İsrail'in sınırları neresidir?' sorusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Çelik, bu soruyla İsrail'in işgal politikalarına uluslararası toplumun dikkatinin çekildiğini belirtti. AK Partili Çelik, İsrail'in uluslararası toplumun kurallarını çiğnediğini savunarak, 'İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır' ifadelerini kullandı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının sonunda tüm ülkeleri İsrail'in politikalarına karşı 'ortak ve somut adımlar' atmaya davet etti.

Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor.



İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.



'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu: — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 21, 2026