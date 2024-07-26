Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti. Mustafa Bozbey’in Bursa’daki başarısının efsane hizmetlerinin il genelinde de talep edildiğini gösterdiğini söyleyen Özel, “Mustafa Bozbey, 100 güne çok önemli hizmetler sığdırdı. Bu işleri katılımcılık anlayışıyla yapmasını takdir ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığı’nın ardından Tarihi Belediye Binası’nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Bina girişindeki anı defterini imzalayan Özgür Özel, daha sonra üst kata çıkarak belediye bürokratları ve partililerle bir araya geldi. Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve İlhan Uzgel, Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, ilçe belediye başkanları ve genel sekreter yardımcıları da yer aldı.

Bursa’da ve Tarihi Belediye Binası’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Daha önce bu tarihi binada Büyükşehir Belediye Meclis’leri düzenleniyordu. Daha sonra restorasyon çalışmaları yapıldı. Şimdi misafirlerimizi ağırlıyoruz. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu salonda zeybek oynadı. Bu açıdan da binamız ayrıca önem taşıyor. Tekrar hoş geldiniz” diye konuştu.

Bursa’da 47 yıl sonra tekrar aynı başarıyı yakaladıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iyi bir adayla sağlam destek aldıklarını hatırlattı. Elde edilen başarının aslında 5 yıl önce hak edildiğini belirten Özel, “Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir kentte, Atatürk’ün balkon konuşması yaptığı binada bulunmak büyük bir onurdur. Bursa uzun süredir çağdaş ve eşit belediyecilik hizmetini özlüyordu. Mustafa Bozbey’in Nilüfer’de markalaşmış bir belediyecilik anlayışı var. Bunu Büyükşehir’e taşıyacağından şüphem yok. Bursa’ya daha iyi hizmetlerin gelebilmesi için bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yereldeki başarılarımız, bize genel iktidarın kapılarını aralayacak” dedi.

Ziyaretin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e günün anısına Atatürk’ün Bursa’da yaptığı konuşmaya ait fotoğraf, çini vazo ve Bursa ipeği hediye edildi. Özgür Özel, Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Tarihi Belediye Binası’nın balkon kısmına geçerek Bursalılarla buluştu.

“BOZBEY, BİRÇOK HİZMETİ 100 GÜNE SIĞDIRDI” 31 Mart seçimlerinde Bursa’da her iki kişiden birinin oyunu alan CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i tebrik eden Özgür Özel, kendisini coşkulu bir şekilde karşılayan Bursalılara teşekkür etti. Büyükşehir’i ve yeni belediyeleri kazanmalarının dürüst, temiz, çalışkan, şeffaf, hesap verebilir ve halkı gözeten belediyecilik anlayışının Bursa’da özlendiğini gösterdiğini anlatan Özel, “Mustafa Bozbey’in Nilüfer’de yaptığı efsane hizmetlerin il genelinde talep edildiğini gösteriyor. Mustafa Başkan bize bir sunum yaptı. Sunumun ilk başında Bursa’da su ücretlerine yüzde 25 indirim yaparak hizmete başladığını söyledi. Bu önemli bir hizmettir. Emeklilere bayramda verdiği destek çekleri, cadde ve bulvarlardaki otoparkları ücretsiz hale getirmesi, iki lüks makam aracını satıp yerine toplu taşımaya araçlar kazandırması, toplu taşımayı 24 saat kesintisiz hale getirmesi, deniz kıyısındaki beldeler arasında deniz taşımacılığını başlatması, halkın denize, kuma, plaja, güneşe erişiminin önündeki engelleri kaldıran halk plajı uygulamaları gibi birçok hizmeti 100 güne sığdırdı. Bu işleri katılımcı belediyecilik anlayışıyla yapmasını, sivil toplumu kucaklamasını, meslek örgütleriyle bu işleri yapmasını ayrı ayrı takdir ediyorum. Bursa’ya hizmet etmek için görevlendirilmiş belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum” diye konuştu. “TÜM BURSALILARA MEYDAN OKUMADIR” Sunumda 4 buçuk milyarlık SGK ve vergi borcunun devralındığını da gördüklerini anlatan Özel, bunun çok önemli bir kısmının SGK borcu olduğunu söyledi. Devralındığı günden sonra SGK’ların ödendiğini ama geçmiş yönetimden devralınan ve 3 buçuk milyara yakın SGK borcunun bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini anlatan Özel, “Türkiye’de tüm belediyelerin toplam SGK borcu 90 milyar ama Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devralınan toplam borcu 30 milyar. İktidar, bu kadar krizin içerisinde belediyeler borç batağındayken yıllardır yapmadığını yapıyor. Kendi yönetimindeyken SGK borçlarını almamış, peşine düşmemiş. Şimdi Bozbey’e ‘Gel bütün SGK borçlarını faiziyle öde. Ödemezsen İller Bankası’ndan gelen paraya el koyarım’ diyor. Yani ‘Sen hızlı başladın, çok iş yapıyorsun. Yüzde 47 ile seçildin. Bu iş 60-70’e gider. Genel seçimlerde de Bursa’da partine çok katkın olur. Bunun için Bursa’ya hizmet etmeni engelliyorum. Paralarına el koyuyorum’ diyor. Bu Mustafa Bozbey’e değil, ona oy veren veya vermeyen tüm Bursalılara meydan okumadır” dedi. “BURSA’DA MİLLET YETKİYİ MUSTAFA BOZBEY’E VERDİ” Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmenin hazımsızlığı için de Bursalılara fatura çıkarıldığını söyleyen Özel, bunu kabul etmediklerini dile getirdi. Şirketlere 660 milyar vergi affı getirmek yerine tahsil edilmesi halinde belediyelerden hiç para kesilmeyebileceğini belirten Özel, “Hatta 5 katını yollar, en iyi hizmetleri halkın almasını sağlayabilirdi. Ama mesele çalıştırmamak. Tüm engellemelere rağmen milletin adayı Mustafa Bozbey kazandı. Bursa’da millet yetkiyi Mustafa Bozbey’e verdi. Türkiye’nin ikinci yüzyılında ve 47 yıl sonra partimiz, Türkiye’de birinci parti oldu. Bu balkondan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursalılara konuştuğunda ne hissettiyse onun hissettiklerini hissediyorum. Bursalılara karşı muhabbet hissediyorum” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Ulucami’ye geçerek Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Özel, ardından esnafı ziyaret ederek sohbet etti.