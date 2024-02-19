CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, vatandaşın borç batağına saplandığını belirterek, “Geliri giderini karşılamayan vatandaş bankaların kapısını aşındırıyor. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle bankalara olan borcu 2 trilyon 855 milyar liraya çıktı. Bankalara bireysel kredi borcu bulunanların sayısı 39 milyon 898 bine, kredi kartı borçlusu sayısı ise 36 milyon 674 bin kişiye yükseldi. Cumhuriyetin 2. Yüzyılı, Türkiye yüzyılı değil de borç yüzyılı oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yüksek enflasyon karşısında geliri giderini karşılamayan vatandaşların bankaların kapısını aşındığını belirterek, bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesinin şubatın ilk haftasında 10,3 milyar lira daha artarak 2 trilyon 855 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

MİLYONLARCA KİŞİ BORÇLU

Yüksek kredi faizlerine rağmen vatandaşların kredi kartlarına yüklendiğini ve bireysele kredilere taleplerinin arttığını, enflasyonun daha da yükselmesinden endişe eden vatandaşların borçlanarak tüketmeye devam ettiğini ifade eden Bulut, “Kredi kartı borçlusu sayısı 2 milyon 298 bin kişilik artışla 36 milyon 674 bin kişi olurken, bankalara bireysel kredi borcu bulunan vatandaş sayısı 2023 yılında 2 milyon 68 bin kişilik artışla 39 milyon 898 bine yükseldi” dedi.

TAKİBE ALINAN KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 4 MİLYON

Batık kredilerin şubatın ilk haftası itibariyle 197,1 milyar liraya çıktığını belirten Bulut, Risk Merkezinin verilerine göre 2023 yılında 852 bin 727 kişinin bankalara olan bireysel kredi borcu nedeniyle, 865 bin 648 kişinin de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığını bildirdi. Vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunduğunu söyleyen Bulut, borcunu ödeyemediği için takibe alınan, ancak borcunu henüz ödememiş olanların sayısının ise 3 milyon 810 bin 476 kişi olarak hesaplandığını kaydetti.

BORÇ YÜZYILI

CHP’li Bulut, “Cumhuriyetin 2. yüzyılı, iktidarın iddia ettiği gibi Türkiye Yüzyılı olmadı ama ‘borç yüzyılı’ oldu. Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Korkunç bir işsizlik var. Ekonomik kriz ortamında iş bulanlar kendilerini şanslı sayıyor. İş bulacak kadar şanslı olan ancak geliri giderini karşılamayan vatandaş ise mecburen kredi kartlarına yükleniyor ya da borcu borçla kapatmak için bankalardan yüksek faizle kredi çekiyor. Vatandaş faiz-borç-icra sarmalında yaşamak zorunda kalıyor. İktidar hala ekonomi güzellemesi yaparak hayal satıyor” dedi.