Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Partisinin İl Başkanlığının daveti üzerine Kayseri’ye geldi. Bağcıoğlu, Kayseri İl başkanı Feyzullah Keskin Milletvekili Aşkın Genç ve Parti İl Yönetimi ile İlçe Başkanları tarafından karşılandı. Bağcıoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneğinin ardından, Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman askerlerin anıt durağını ziyaret etti. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yankı Bağcıoğlu, 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 askerin şehit oldu şehit anıt durağı ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. Bağcıoğlu’na partililer de eşlik etti.

Yankı Bağcıoğlu ve beraberindekiler Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Mesut Yücetürk’ü ziyaret etti.

Yapılan bu ziyaretler sonrası kısa bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Ömrümü adadığım Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şehit olan kahraman askerlerimize rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve yüce Türk Milletinin acılarını paylaşıyorum. 17 Aralık 2016 tarihinde hain saldırıda şehit düşen kahraman çocuklarımızın anıtlarını ziyaret ettim. Hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Şehit ve Gaziler Derneğimiz, Muharip Gaziler Derneğimiz ve Emekli Astsubaylar Derneğimizin kıymetli başkan ve yöneticilerini ziyaret ettik. Sorunlarına dönük karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.