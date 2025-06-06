BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenledi.

Programa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Yeşiltaş, “Yol arkadaşlarımız haksız yere hapisteyken buruk bir bayram yaşıyoruz. Ama bu karanlığı yırtacağız” dedi.

İktidarın yargı yoluyla CHP’ye ve belediyelere “savaş açtığını” belirten Yeşiltaş, “Seçimde kaybettiklerini kumpasla kazanmaya çalışıyorlar. Ancak halk haklının yanında” diye konuştu.

Ekonomik krize işaret eden Yeşiltaş, Türkiye’de enflasyonun rekor kırdığını, işsizliğin yüzde 32’yi aştığını belirterek, iktidarın algı peşinde olduğunu söyledi.

CHP’li belediyelerin emekçiden yana olduğunu vurgulayan Başkan Yeşiltaş, “Çiftçiye mazot, ihtiyaç sahibine destek, kent lokantaları ve kreşlerle halkın yanındayız” ifadeleriyle hizmetleri sıraladı. Başkan Yeşiltaş, “Halkı kaybettiler, korkmuyoruz! CHP’yi Bursa’da birinci parti yapacağız, iktidarı kazanacağız!” diyerek salondan alkış aldı.

Program, “İmamoğlu’na özgürlük” pankartlarıyla sona erdi.