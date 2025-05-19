Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında Delikliçınar Meydanı'nın da düzenlenen Ceza konserini 100 bine yakın Denizlili izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm gençlerin bayramını kutlayıp "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği kutlamalarda sahne alan Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza, meydanı dolduran on binlerce gence enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun da izleyiciler arasında yer aldığı geceye, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Beltaş Genel Müdürü İbrahim Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Ceza’nın efsaneleşmiş parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Rap müziğin güçlü ismi sahnede hem duygusal hem de enerjik parçalarıyla gençlere seslenirken, gece boyunca Denizli semalarında bayram coşkusu yankılandı. Bayramın ruhuna uygun şekilde, Cumhuriyet ve özgürlük vurgusu ön plandaydı.

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konser öncesinde Delikliçınar Meydanı’nı hıncahınç dolduran Denizlililere seslendi. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Başkan Çavuşoğlu, “Her zaman, her yerde gururla söylediğimiz gibi bu güzel ülkeyi, bayrağı, vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olmak bizler için onurların en büyüğüdür” dedi. Konuşması sık sık ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları ile kesilen Başkan Çavuşoğlu, “Bizim kılavuzumuz 1919’da Samsun’a ayak basan yiğitlerin izinde, 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açanların, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup, özgür bir vatanı bizlere bırakanların izinde yürüyoruz. Sizlerin sayesinde mutlu insanların ve sanatın şehrini yaşamak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.